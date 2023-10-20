Виктории Дудаковой пришлось раздеться за ширмой, но она всё равно не уложилась в вес

Накануне турнира по смешанным единоборствам UFC 294 прошла процедура взвешивания бойцов, которые будут участвовать в турнире, назначенном на 21 октября.

Одним из поединков предварительного карда станет бой представительниц наилегчайшей весовой категории (до 52,2 кг) россиянки Виктории Дудаковой и американки Джин Ю Фрей. Дудакова, раздевшись догола и взвесившись за ширмой, в итоге показала значение в 52,89 кг, что означает, что 20% своего гонорара ей придётся отдать сопернице.

Для Дудаковой этот бой станет вторым в рамках UFC. Напомним, в своём первом поединке, который прошёл в июле 2023 года, россиянка победила техническим нокаутом в первом раунде Истелу Нунес. Всего на счету Дудаковой семь поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала семь побед.