Джошуа: моя карьера будет неполноценной, если не подерусь с Уайлдером или Фьюри

Британский боксёр Энтони Джошуа назвал имена соперников, с которыми он хочет встретиться, чтобы считать свою карьеру полноценной. В роли желаемых оппонентов Джошуа хотел бы видеть Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«Если до конца карьеры я не подерусь с Фьюри или Деонтеем Уайлдером, одним из этих двоих, тогда да, буду считать, что моя карьера неполноценная. Но я не буду ждать, пока мне исполнится 40 лет. Я не могу тянуть свою карьеру в ожидании. В перерывах между ожиданием мне придётся провести больше боёв, больше тренировочных сборов и пережить больше давления», — сказал Джошуа в интервью журналу Men's Health.

Всего в профессиональной карьере 34-летнего Джошуа 29 поединков и 26 побед (23 — нокаутом). Один раз он проиграл Энди Руису и дважды — Александру Усику.