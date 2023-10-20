Энтони Джошуа назвал условие для участия в бою по правилам ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос по поводу возможного участия в поединках по правилам смешанных единоборств (ММА).

«Как только я закончу с боксом, я сосредоточусь на бизнесе. Я хочу зарабатывать деньги. Если это приносёт деньги, я буду заинтересован», — приводит слова Джошуа журнал Men’s Health.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся 13 августа, Джошуа встречался с финном Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином, состоявшегося 1 апреля. На счету Энтони 26 выигранных боёв на профессиональном ринге при трёх поражениях.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе: