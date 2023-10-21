Гаджимагомедов и Атаев выступят турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе

Чемпионы мира-2023 российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев 27 октября в Душанбе (Таджикистан) проведут свои очередные поединки на профессиональном ринге на турнире «Ночь чемпионов IBA», организованный промоутерскими компаниями «Patriot Boxing» и «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр-2019 Муслим Гаджимагомедов (1-0, КО 1) в 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретится с Акани Пхузи (13-2, КО 6) из ЮАР. Единственный официальный бой Гаджимагомедова на профессиональном ринге состоялся в декабре 2021 года, когда россиянин уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. При этом Гаджимагомедов активно принимает участие в выставочных боях.

Первое появление Гаджимагомедова на ринге после победы на чемпионате мира в Ташкенте состоялось 26 августа в подмосковном Серпухове на турнире «Ночь чемпионов IBA», когда россиянин добился победы в принципиальном противостоянии над двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Хулио Сесаром Ла Крусом.

Последний бой Пхузи состоялся в декабре 2022 года, когда южноафриканец победил соотечественника Джонни Мюллера и завершил их трилогию. Ведь все свои поражения Пхузи потерпел именно в боях с Мюллером. Пхузи впервые в профессиональной карьере выступит за пределами Африки.

Чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев (5-0, КО 3) в Душанбе в 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретится с Азизбеком Абдугофуровым (14-1, КО 5) из Узбекистана. После победы в Ташкенте Атаев уже успел провести один официальный поединок по профессионалам – в июле россиянин единогласным решением судей победил соотечественника Наиля Джандалиева.

Абдугофуров за последние годы выступает не так часто – с августа 2019 года боксёр из Узбекистана провёл всего три поединка, но все — на территории России против российских спортсменов. В 2019 году он победил Гасана Гасанова, в 2021 году уступил Павлу Силягину в поединке за пояс WBC Silver, а в своем последнем бою в апреле 2022 года Абдугофуров победил Фёдора Чудинова. Напомним, что Абдугофуров в мае 2018 года побеждал и Дмитрия Чудинова.

Результаты боёв Муслима Гаджимагомедова и Шарабутдина Атаева пойдут в официальную статистику.

В главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» за пояс WBO Oriental в лёгком весе будут боксировать Манап Сопатип (10-1, КО 6) из Таиланда и чемпион Азии-2019 и бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Баходур Усмонов (6-0, КО 2) из Таджикистана. Поединок рассчитан на 10 раундов.

Отметим, турниры «Ночь чемпионов IBA» организованы Международной ассоциацией бокса.