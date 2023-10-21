«Харизматичный. Вдохновляюсь им». Алексеева поделилась ожиданиями от дебюта Буллета в UFC

Российский боец Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от предстоящего дебюта в UFC Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета), который проведёт поединок на турнире UFC 294 с бразильцем Бруну Силвой.

«Силва идёт на серии из трёх поражений. Но он хороший боец. И всё-таки я больше всех на турнире буду болеть за Шару. Мне очень нравится его стиль боя, то, как он ведёт себя. Он харизматичный. Смотрю и вдохновляюсь этим бойцом. Желаю, чтобы его дебют получился ярким и красочным», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году, в его активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.