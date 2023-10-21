UFC 294: расписание боёв и кард участников, когда начало

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В его рамках пройдёт большое количество поединков российских бойцов. В главном событии вечера сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

Полный кард турнира UFC 294 и расписание боёв:

17:00 – Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва;

17:30 – Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;

18:00 – Седрик Думас – Абу Азайтар;

18:30 – Натаниэль Вуд – Муххамад Наимов;

19:00 – Майк Бриден – Аншул Джубри;

19:30 – Джавид Башарт – Виктор Генри;

20:00 – Мохаммад Яя – Тревор Пик;

20:30 – Тим Элиот – Мухаммад Мокаев;

21:00 – Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;

21:30 – Икрам Алискеров – Ворли Алвес;

22:00 – Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;

22:30 – Хамзат Чимаев – Камару Усман;

23:00 – Ислам Махачев – Александр Волкановски.

Напомним, бой между Махачевым и Волкановски будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.