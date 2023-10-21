Виктория Дудакова готовится к бою с Джин Ю Фрей на UFC 294

Сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294. Боец смешанных единоборств из России Виктория Дудакова встретится с американкой Джин Ю Фрей.

В Сети появилось видео того, как Дудакова готовится к своему второму бою в рамках американского промоушена UFC.

Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, в своём первом поединке, который прошёл в июле 2023 года, россиянка победила техническим нокаутом в первом раунде Истелу Нунес. Всего на счету Дудаковой семь поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала семь побед.

Отметим, главным поединком UFC 294 станет реванш между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.