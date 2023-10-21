Ирина Алексеева прокомментировала дебют Шары Буллета в UFC

Ирина Алексеева, выступающая в легчайшей весовой категории UFC, поздравила дебютанта промоушена Шарабутдина Магомедова, также известного как Шара Буллет, с первой победой, которую он одержал в поединке против Бруно Силвы на UFC 294.
«Шара, красавец! Просто нет слов», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC 294 и расписание боёв:
17:00 – Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва;
17:25 – Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
17:50 – Натаниэль Вуд – Мухаммад Наимов;
18:15 – Майк Бриден – Аншул Джубли;
18:40 – Абу Азайтар – Седрик Дюма;
19:05 – Джавид Башарат – Виктор Генри;
19:30 – Мохаммад Яхья – Тревор Пик;
19:55 – Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев;
21:00 – Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
21:30 – Икрам Алискеров – Варлей Алвес;
22:00 – Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
22:30 – Хамзат Чимаев – Камару Усман;
23:00 – Ислам Махачев – Александр Волкановски.