Ирина Алексеева прокомментировала дебют Шары Буллета в UFC

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Ирина Алексеева, выступающая в легчайшей весовой категории UFC, поздравила дебютанта промоушена Шарабутдина Магомедова, также известного как Шара Буллет, с первой победой, которую он одержал в поединке против Бруно Силвы на UFC 294.

«Шара, красавец! Просто нет слов», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Полный кард турнира UFC 294 и расписание боёв:

17:00 – Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва;

17:25 – Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;

17:50 – Натаниэль Вуд – Мухаммад Наимов;

18:15 – Майк Бриден – Аншул Джубли;

18:40 – Абу Азайтар – Седрик Дюма;

19:05 – Джавид Башарат – Виктор Генри;

19:30 – Мохаммад Яхья – Тревор Пик;

19:55 – Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев;

21:00 – Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;

21:30 – Икрам Алискеров – Варлей Алвес;

22:00 – Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;

22:30 – Хамзат Чимаев – Камару Усман;

23:00 – Ислам Махачев – Александр Волкановски.