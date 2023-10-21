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Шара Буллет прокомментировал успешный дебют в UFC

Шара Буллет прокомментировал успешный дебют в UFC
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Российский проспект среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов прокомментировал дебют в промоушене UFC. Напомним, сегодня, 21 октября, Магомедов победил единогласным решением в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бразильца Бруно Силву.

«Спасибо большое, люблю своих фанатов. Спасибо моему тренеру, моим фанатам. Всё очень хорошо, я доволен. Никаких проблем не было с борьбой. Локти-локти, я очень опасно бью. Фанаты, простите, это первое моё выступление. Я очень осторожен был сегодня. Никаких проблем, в следующих поединках я буду ещё более агрессивным», — сказал Магомедов в послематчевом интервью.

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