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Виктория Дудакова вышла на арену под композицию «Я русский»

Виктория Дудакова вышла на арену под композицию «Я русский»
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Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова, готовящаяся выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), вышла на свой поединок с американкой Джин Ю Фрей под композицию «Я русский» певца Shaman.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

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