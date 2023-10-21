Виктория Дудакова вышла на арену под композицию «Я русский»
Поделиться
Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова, готовящаяся выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), вышла на свой поединок с американкой Джин Ю Фрей под композицию «Я русский» певца Shaman.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.
Комментарии
- 21 октября 2023
-
18:35
-
18:30
-
18:13
-
18:09
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:38
-
17:24
-
16:49
-
16:29
-
15:38
-
15:30
-
15:15
-
14:50
-
14:31
-
13:18
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
10:51
-
10:51
-
10:40
-
10:15
-
10:15
-
10:05
Партнерский контент