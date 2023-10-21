Виктория Дудакова вышла на арену под композицию «Я русский»

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова, готовящаяся выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), вышла на свой поединок с американкой Джин Ю Фрей под композицию «Я русский» певца Shaman.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.