Шара Буллет рассказал, о чём пообщался с Даной Уайтом после победы над Силвой

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, одержавший дебютную победу в промоушене над Бруно Силвой, рассказал, о чём он пообщался с генеральным менеджером организации Даной Уайтом.

«Видел Дану Уайта, он был счастлив, я попросил его устроить мне следующий бой как можно скорее. Надеюсь подраться в Китае, я часто там дрался. Также я попросил бонус. Очень хотел закончить бой досрочно», — сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.

Победа над Силвой стала для Шарабутдина, также известного как Шара Буллет, 12-й в профессиональной карьере.

Полный кард турнира UFC 294 и расписание боёв:

17:00 – Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва;

17:25 – Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;

17:50 – Натаниэль Вуд – Мухаммад Наимов;

18:15 – Майк Бриден – Аншул Джубли;

18:40 – Абу Азайтар – Седрик Дюма;

19:05 – Джавид Башарат – Виктор Генри;

19:30 – Мохаммад Яхья – Тревор Пик;

19:55 – Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев;

21:00 – Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;

21:30 – Икрам Алискеров – Варлей Алвес;

22:00 – Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;

22:30 – Хамзат Чимаев – Камару Усман;

23:00 – Ислам Махачев – Александр Волкановски.