Шара Буллет рассказал, о чём пообщался с Даной Уайтом после победы над Силвой

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, одержавший дебютную победу в промоушене над Бруно Силвой, рассказал, о чём он пообщался с генеральным менеджером организации Даной Уайтом.
«Видел Дану Уайта, он был счастлив, я попросил его устроить мне следующий бой как можно скорее. Надеюсь подраться в Китае, я часто там дрался. Также я попросил бонус. Очень хотел закончить бой досрочно», — сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.
Победа над Силвой стала для Шарабутдина, также известного как Шара Буллет, 12-й в профессиональной карьере.
Полный кард турнира UFC 294 и расписание боёв:
17:00 – Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва;
17:25 – Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
17:50 – Натаниэль Вуд – Мухаммад Наимов;
18:15 – Майк Бриден – Аншул Джубли;
18:40 – Абу Азайтар – Седрик Дюма;
19:05 – Джавид Башарат – Виктор Генри;
19:30 – Мохаммад Яхья – Тревор Пик;
19:55 – Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев;
21:00 – Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
21:30 – Икрам Алискеров – Варлей Алвес;
22:00 – Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
22:30 – Хамзат Чимаев – Камару Усман;
23:00 – Ислам Махачев – Александр Волкановски.