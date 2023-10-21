Генри Сехудо сравнил победу Махачева над Волкановски с победой Гэтжи над Порье

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо отреагировал на победу чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева (24-1) над чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски (26-2), сравнив его с победой нокаутом Джастина Гэтжи над Дастином Порье на UFC 291. Напомним, Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

«Ислам и Джастин Гэтжи оба с одинаковыми нокаутами в голову. Посмотрим, как они будут сражаться в следующий раз!!» — написал Сехудо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Махачев оказался сильнее Волкановски, завершив бой в первом раунде. Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой Махачева судейским решением. Поражение от Махачева стало для 35-летнего Волкановски вторым в UFC и третьим — в профессиональной карьере.