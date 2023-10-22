Пауло Коста: технически, я дрался на UFC 294 и победил трёх чеченцев

Бразильский боец UFC Пауло Коста, который должен был драться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294, пошутил, что ему нужно отдать несколько побед за победу в драке с тремя чеченцами, когда он находился в зрительском зале в Абу-Даби, где проходил ивент.

«Знаете что? Технически, я дрался на UFC 294. Я уже победил трёх чеченцев. Отдайте мне мои победы», — написал Коста в социальной сети X (ранее — Twitter).

Коста вступил в стычку, когда проходил бой Хамзата Чимаева с Камару Усманом. Напомним, Чимаев одержал победу судейским решением. Всего на счету Чимаева семь поединков в UFC и во всех ему одержать победу. Для Камару Усмана это поражение стало третьим подряд, ранее он проиграл в двух титульных поединках Леону Эдвардсу.

Права на видео принадлежат UFC.