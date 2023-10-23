Усман – о бое с Чимаевым: я осмелился быть великим и потерпел неудачу

Нигерийский боец смешанных единоборств Камару Усман высказался о своём поражении в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Я осмелился стать великим — и потерпел неудачу. Иногда это и есть путешествие всей жизни. Я никогда не жалуюсь на варианты, которые мне предлагают. И я ещё вернусь», — написал Усман в социальных сетях.

Бой Чимаева и Усмана состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. В общей сложности в активе Чимаева 14 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: