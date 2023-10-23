Энтони Джошуа высказался о сроках следующего боя

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) высказался о сроках своего следующего выступления.

По словам британца, он по-прежнему намерен выступить до конца года, несмотря на то, что о его ближайшем поединке до сих пор ничего не известно.

«Мы хотим быть активными в этом году. Я поставил перед собой цель подраться трижды, и потенциально я всё ещё могу это сделать. Хочу завершить год на высоте, если на то будет божья воля, а затем пойти дальше», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO, украинца Александра Усика в 2022 году.