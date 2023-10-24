Дана Уайт оценил возможность перехода в UFC лидера рейтинга P4P Bellator Вадима Немкова

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможности подписания в свой промоушен российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова. В настоящий момент Немков является лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Bellator.

«Подписание Немкова? Bellator уже закрылся? А вообще, звучит неплохо. Посмотрим, как будут развиваться события дальше», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее несколько изданий сообщали, что Bellator, который был основан в 2008 году, прекратит своё существование и будет продан лиге PFL. Позже представитель Bellator опроверг информацию, что промоушен прекратит деятельность в ближайшее время.

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