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Певец Shaman подарил цветы Дудаковой, вышедшей на бой под его песню

Певец Shaman подарил цветы Дудаковой, вышедшей на бой под его песню
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Боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова опубликовала фотографию с цветами, которые, по её словам, она получила от звёздного певца Shaman. Напомним, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) спортсменка вышла на свой поединок под песню «Я русский».

«Спасибо большое за Вашу песню и внимание. И за цветы тоже, конечно», — написала Дудакова в социальных сетях.

Фото: из личного архива Виктории Дудаковой

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году и в июле 2023-го провела первый бой в UFC, на турнире UFC on ESPN 49 досрочно победив бразильянку Истелу Нуньес.

На UFC 294 Дудакова победила единогласным решением американку Джин Ю Фрей, после выступления признавшись, что она дралась с инфекцией стафилококка.

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