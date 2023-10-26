Аспиналл заявил, что Биспинг поддержал его в преддверии боя с Павловичем

Английский боец UFC Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена (до 120 кг), рассказал о поддержки со стороны бывшего бойца, а ныне комментатора и аналитика Майкла Биспинга, в преддверии боя с россиянином Сергеем Павловичем на UFC 295.

«Даже учитывая уведомление за две недели, почему я не могу пойти на это? Он [Биспинг] сказал мне, чтобы я верил в себя, и что этот бой связан в первую очередь с последними 10-15 годами, которые я вложил в работу, а не с двумя с половиной неделями до боя. Я верил в эту возможность годами, пока никто другой в меня не верил. Это история моих последних 15 лет жизни, и я готов показать это», — сказал Аспиналл в интервью MMA Fighting.

Напомним, бой Аспиналла и Павловича назначили на UFC 295, который состоится 12 ноября, в связи с травмой Джона Джонса, который должен был сразиться со Стипе Миочичем. В поединке Аспиналла и Павловича будет решаться судьба временного титула в тяжёлом дивизионе.