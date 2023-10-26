Алексей Тищенко высказался о выступлениях бойцов ММА в профессиональном боксе

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился мнением о тенденции, когда в боксёрский ринг выходят бойцы смешанных единоборств, как, например, это произойдёт 28 октября в поединке между боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Ничего хорошего в том, что бойцы ММА дерутся с боксёрами, я не вижу. Своеобразный пиар, разгон интереса для привлечения внимания, чтобы больше людей их посмотрело и заплатило за это денег. Какого-то спортивного интереса нет. То же самое, если бы наоборот было и они дрались бы в клетке, то у Фьюри так же не было бы шансов», — заявил Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что для Нганну бой против Фьюри станет дебютом в профессиональном боксе. Тайсон Фьюри не будет рисковать имеющимися титулами, так как поединок, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), несёт за собой исключительно коммерческий характер.