Уайт раскрыл, какой была реакция Джонса после того, как он узнал характер своей травмы

Президент UFC Дана Уайт поделился подробностями реакции чемпиона лиги в тяжёлом весе Джона Джонса на свою травму. Ранее сообщалось, что во время спарринга Джонс получил разрыв грудной мышцы. Сообщается, что в таком случае восстановление займёт до восьми месяцев.

«Джон позвонил и сказал, что повредил плечо во время тренировки. Его команда подумала, что ему просто нужно несколько дней отдыха и что с ним всё в порядке. Он почувствовал, что что-то не так, прилетел сюда и сделал МРТ. В результате он узнал, в чём дело, и был очень взволнован и расстроен», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

11 ноября в Нью-Йорке Джонс должен был сразиться со Стипе Миочичем. Противостояние было назначено на UFC 295.

Джон Джонс получил травму перед титульным боем: