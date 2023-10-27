Уиттакер: Стрикленд сможет дать Чимаеву трудный бой

Экс-обладатель титула UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер высказался о поединке непобежденного арабо-чеченского бойца Хамзата Чимаева с американцем Шоном Стриклендом.

«Думаю, что Стрикленд сможет дать Чимаеву достаточно трудный бой. Мне не кажется, что Чимаев сможет его переехать. На дистанции в пять раундов Шон очень эффективен, и от раунда к раунду он становится только быстрее. Хамзата ждёт очень тяжёлый бой на руках, потому что если кто и сможет продержаться против него пять раундов, так это Шон Стрикленд», – заявил Уиттакер в подкасте MMArcade.

Напомним, 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294 Хамзат Чимаев провёл поединок с Камару Усманом. Арабо-чеченский боец одолел нигерийца решением большинства судей. После завершения минувшего ивента генеральный директор промоушена Дана Уайт заявил о том, что Хамзат станет следующим соперником Шона Стрикленда, который владеет титулом UFC в средней весовой категории.