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Макгрегор прилетел в Эр-Рияд на бой Фьюри — Нганну

Макгрегор прилетел в Эр-Рияд на бой Фьюри — Нганну
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы посетить боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Фото: Из личного архива

«Потрясающий приём», – написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок по правилам бокса между Фьюри и Нганну пройдёт сегодня, 28 октября.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

Ранее Конор поделился ожиданиями от боя Фьюри — Нганну.

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