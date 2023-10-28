Макгрегор прилетел в Эр-Рияд на бой Фьюри — Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы посетить боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Фото: Из личного архива

«Потрясающий приём», – написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок по правилам бокса между Фьюри и Нганну пройдёт сегодня, 28 октября.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

Ранее Конор поделился ожиданиями от боя Фьюри — Нганну.