Макгрегор поделился ожиданиями от боя между Фьюри и Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«На мой взгляд, Фрэнсис Нганну — скорее кикбоксёр/боксёр, чем боец смешанных единоборств. Он больше боец в стойке. Для Фрэнсиса некомфортна борьба, у него менталитет ударника.

Это он и получит в предстоящем бою. Перед ним стоит крайне тяжёлая задача, но любой человек может нанести удар. Тайсон может пропускать. Будет интересно посмотреть, как это будет разворачиваться. Тайсон великолепно выглядит в раскачке — быстрый, лёгкий, неуловимый. Это может быть по-настоящему звёздное выступление Тайсона Фьюри.

У Фрэнсиса есть сила. Фрэнсис обладает большой силой и менталитетом ударника. С его силой может случиться всё, что угодно. У Нганну будет Майк Тайсон в углу, и такой стиль может быть криптонитом для такого сторонника дальнего боя, как Тайсон Фьюри», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).