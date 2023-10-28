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Усик ответил, готов ли он драться с Фьюри в 2023 году

Усик ответил, готов ли он драться с Фьюри в 2023 году
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) заявил о готовности провести бой с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) до конца 2023 года.

«Я готов. Немного отдохнул после боя с Дюбуа, провёл время с детьми, провёл время с друзьями и уже через неделю после боя я возобновил тренировки. Сейчас я провожу полноценные тренировки, я в лагере, но прервал его, чтобы приехать в Саудовскую Аравию. Я готов боксировать 23 декабря», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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