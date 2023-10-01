«Его раздавят после шести раундов». Бриедис дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис высказался об ожидаемом поединке действующих чемпионов в супертяжёлом дивизионе, британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Большой подарок для бокса, весь мир будет смотреть. Мой прогноз… Очевидно, Тайсон Фьюри будет боксировать так же, как и против Стива Каннингема. Первые шесть раундов будут очень близкие, а затем Фьюри доберётся до головы Усика и раздавит его. Размеры в этом бою сыграют свою роль», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.