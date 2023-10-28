Махмудов прокомментировал досрочную победу в андеркарде Фьюри и Нганну

Непобеждённый российский боец супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) прокомментировал победу над американцем Джуниором Энтони Райтом (20-5-1, 17 KO), который состоялся сегодня, 28 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, бой завершился уже в первом раунде, рефери остановил встречу после атаки россиянина.

«Не все могут драться со мной. Моя команда проделала хорошую работу. И я стараюсь стать лучшим. Я готов подраться с любым, абсолютно любым соперником. Именно так. Хочу поблагодарить организаторов этого турнира», – сказал Махмудов после боя.

Арсланбеку Махмудову 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и практически все свои поединки провёл на территории Канады. В его активе победы над такими бойцами, как Мариуш Вах и Карлос Такам.