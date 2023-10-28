Арсланбек Махмудов победил Джуниора Энтони Райта в первом раунде

Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Российский боец супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) встретился с американцем Джуниором Энтони Райтом (20-4-1, 17 KO).

Россиянин начал активно и быстро отправил соперника в нокдаун. Оппонент встал и попытался продолжить поединок. Но после нескольких точных ударов Махмудова рефери принял решение остановить поединок.

Судейский вердикт: победа Арсланбека Махмудова техническим нокаутом в первом раунде.

Арсланбеку Махмудову 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и практически все свои поединки провёл на территории Канады. В его активе победы над такими бойцами, как Мариуш Вах и Карлос Такам.