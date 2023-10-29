Крис Юбэнк-младший: Фьюри заслуживал поражения

Бывший временный чемпион мира WBA в среднем весе Крис Юбэнк-младший оценил бой в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри с французско-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Наблюдая возле ринга, я думал, что Нганну выиграл бой. Поединок был близким, но он был агрессором, наносил более тяжёлые удары, отправил соперника нокдаун. Фьюри заслуживал поражения после того, как у него было столько проблем с человеком, который никогда раньше не боксировал… Потратил слишком много времени на съёмки специальных выпусков Netflix и недостаточно времени в спортзале, я думаю. Невезучий Фрэнсис», — написал Юбэнк-младший на своей странице в социальной сети X.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри одержал победу над Нганну раздельным судейским решением — 96:93, 95:94, 94:95. Для Нганну это был дебют на профессиональном ринге.