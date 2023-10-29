Чимаев получил разрыв связки в бою с Камару Усманом

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев (13-0) получил разрыв связки правой руки в поединке с экс-чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом, сообщает ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что Чимаев получил перелом, однако эта информация не подтвердилась. Следующие четыре недели боец проведёт с корсетом, после чего пройдёт повторное обследование. Есть вероятность, что ему придётся провести операцию.

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Чимаев выиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов. Для уроженца Чечни эта победа стала седьмой в американском промоушене.