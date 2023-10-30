Нганну: Конор был прав, надо было пнуть Фьюри по ногам

Бывший чемпион UFC, камерунский боец Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу совета ирландца Конора Макгрегора бить по ногам Тайсона Фьюри.

«Конор был прав, мне надо было пнуть Тайсона по ногам. Не могу поверить, что он ударил меня локтем», — написал Нганну.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри в поединке по боксу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.