«Судьи нетрезвы». Деметриус Джонсон осудил результат боя Фьюри — Нганну

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг), именитый американец Деметриус Джонсон прокомментировал дебют камерунца Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«Эти парни нетрезвы, чёрт возьми. Судьи ослепли. Фу… Каждый раз в единоборствах происходят вещи, которые меня не устраивают. Фрэнсис Нганну выступил великолепно. Он выиграл этот бой. Его, без сомнений, ограбили. Вот что разрушает бокс.

Не думаю, что хочу видеть Фрэнсиса в смешанных единоборствах. Знаю, это может неприятно прозвучать, но почему бы PFL не заняться боксом? У них есть одна из крупнейших звёзд бокса, Фрэнсис, который только что победил чемпиона мира в супертяжёлом весе», — приводит слова Джонсона BoxingScene.