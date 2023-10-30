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«Я следовал этому всю жизнь». Хабиб высказался о причинах своего успеха

«Я следовал этому всю жизнь». Хабиб высказался о причинах своего успеха
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о принципах, которые помогли ему добиться успеха на мировой бойцовской арене.

«Я думаю, что здесь очень важна ментальная составляющая. Очень важно по-настоящему верить в это. Действительно ли ты веришь или нет? Если у человека чемпионский менталитет, если он живёт этим, если он сосредоточен и готов жертвовать своим временем, успех неизбежно придёт, нужно лишь терпение и упорство. Этому я и следовал всю свою жизнь, с самого детства», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 254 россиянин досрочно остановил во втором раунде американца Джастина Гэтжи.

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