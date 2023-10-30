«Мне было очень тяжело». Хабиб сказал, какой совет дал ему отец перед боем с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отец поддержал его перед боем с ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.

«Мой отец был очень силён ментально. У меня это от него. Он научил меня всем этим вещам. Я помню, когда у нас был самый большой бой в истории UFC, то было очень тяжело. Я был без отца, в США…

Он позвонил мне и сказал: «Ты же знаешь, как люди делают алмазы? Под высочайшим давлением. Поэтому, когда ты испытываешь его, то можешь стать либо алмазом, либо сломаться. Есть только два варианта. Перед тобой стоит выбор». Подобным вещам он учил меня всю жизнь», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.