Леннокс Льюис: выступление Нганну — воплотившийся в жизнь спектакль по мотивам «Рокки»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высоко оценил выступление бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с Тайсоном Фьюри.

«Выступление Нганну, учитывая откуда он пришёл и всё остальное, было невероятным. Воплотившийся в жизнь спектакль по мотивам «Рокки», – написал Льюис на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, Нганну уступил раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.