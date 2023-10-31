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Леннокс Льюис: выступление Нганну — воплотившийся в жизнь спектакль по мотивам «Рокки»

Леннокс Льюис: выступление Нганну — воплотившийся в жизнь спектакль по мотивам «Рокки»
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высоко оценил выступление бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с Тайсоном Фьюри.

«Выступление Нганну, учитывая откуда он пришёл и всё остальное, было невероятным. Воплотившийся в жизнь спектакль по мотивам «Рокки», – написал Льюис на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, Нганну уступил раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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