Аспиналл высказался о бое с Павловичем, учитывая уведомление за две недели

Английский боец смешанных единоборств Том Аспиналл поделился мнением о поединке с россиянином Сергеем Павловичем, бой с которым станет главным событием турнира UFC 295, в связи с отменой боя Джона Джонса и Стипа Миочича.

«Мне нравится всё в этом бою. Чувствую, что всё произошло в нужное время, и да, я готов идти. Как личность я ощущаю себя готовым драться с кем угодно в любое время, и я это доказал. В UFC знают, что я никогда не отказывался от боя. Уведомление за две недели, самый страшный парень в UFC, и я готов рискнуть всем и пойти выиграть свой пояс.

Мне сказали быть готовым, потому что они хотели, чтобы я ощущал себя в борьбе за титул где-то в начале следующего боя. Они просто сказали мне: «Слушай, будь готов, потому что тебе, возможно, придётся драться за вакантный, а может быть, за временный титул в следующем году против Павловича». Я ожидал боя, но не ожидал, что он состоится примерно через две недели, но я всё равно всегда в спортзале, так что я доволен.

Нельзя смотреть на Сергея Павловича и думать: «Вот здесь его слабость», потому что кадров с ним недостаточно. В этом отношении он похож на меня. У него было много боёв, но они были очень короткими, как и у меня. До этого момента он всегда выглядел довольно хорошо», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports Argentina.

UFC 295 состоится в ночь на 11 ноября и пройдёт на легендарном стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).