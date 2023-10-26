Сергей Павлович — Том Аспиналл. Несите временный пояс — в России заждались!

В ночь с 11 на 12 ноября в UFC 295 Джон Джонс должен был подраться со Стипе Миочичем. Но легендарный чемпион был травмирован на одной из тренировок, и поединок отменили. Дана Уайт не оставил публику без зрелища и быстро нашёл замену обоим спортсменам. В итоге было объявлено, что Сергей Павлович проведёт бой с Томом Аспиналлом.

Дата и время боя UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл

Поединок двух тяжеловесов пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября 2023 года. Начнётся он не раньше 4:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Сергей Павлович — Том Аспиналл 12 ноября 2023 года

Эксперты уверены в Павловиче и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.75. Шансы Аспиналла оценили в 2.13. Вероятность ничьей — 60.0. Аналитики считают, что бой не затянется. Ставки на тотал больше 1.5 раунда принимают за 2.07, а тотал меньше 1.5 раунда — за 1.71.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

Смотреть трансляцию поединка между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом можно будет на телеканале «Матч!», как и весь основной кард UFC 295.

Что получит победитель боя Сергей Павлович — Том Аспиналл?

Многим наверняка понравилась новость, что почётное место соглавного боя UFC 295 займёт поединок между Павловичем и Аспиналлом. Он обещает быть гораздо зрелищнее, чем встреча Джона Джонса и Стипе Миочича. Дана Уайт уже подтвердил, что бой между россиянином и британцем пройдёт за временный пояс чемпиона организации в тяжёлом весе.

Россиянин оправдывает звание фаворита

Сергею давно пора было дать титульный бой, но Дана Уайт не торопился с этим решением. Волею судьбы всё-таки это свершилось. Всего в UFC Павлович провёл семь боёв, проиграв лишь один. Это был крайне неудачный опыт, ведь поединок был дебютным. Тогда, в Китае, он уступил Алистару Овериму в первом раунде техническим нокаутом. Россиянин объяснил это тяжёлой акклиматизацией.

После этого россиянин выдал невероятную серию в UFC из шести побед в первых раундах нокаутами. Он сносит всех на своём пути, причём не оставляет поводов для сомнений. Он выиграл у Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасы и Кёртиса Блэйдса. С последним пришлось затянуть раунд, но после третьей минуты Сергей всё-таки завершил своё дело.

Теперь у Павловича есть шанс выиграть первым в истории UFC для России пояс в тяжёлой весовой категории. Он никогда не видел, как начинается второй раунд. Продлится ли эта сумасшедшая серия? На победу Сергея предлагают коэффициент 1.75.

Почему Аспиналл проиграет?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение жёсткому нокаутёру – Павловичу. В свою очередь, Тому придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают 2.13. Британец – очень разносторонний боец. Он владеет бразильским джиу-джитсу, борьбой и неплох в боксе. Он тоже провёл семь поединков в UFC, потерпев одно поражение.

Уступил Аспиналл как раз Кёртису Блэйдсу, которого Сергей уложил в нокаут за 3,08 минуты. Том проиграл техническим нокаутом из-за травмы колена. Но было это следствием удара соперника или неудачного лоу-кика, осталось только гадать. Как и Павлович, британец — большой любитель первых раундов. Шесть из семи боёв с его участием в UFC завершились до начала второго раунда.

Техническим нокаутом он выиграл у Джейка Коллье, Алана Бодо, Сергея Спивака и Марчина Тыбуры. Также в первом раунде он заставил сдаться Александра Волкова, после приёма. Затянулся до второго раунда бой Тома с Андреем Орловским. Он провёл удачный удушающий сзади и одержал победу.

На что ставить?

Сергей Павлович обладает мощным нокаутирующим ударом, и с его невероятной силой вряд ли сравнится британец. Шесть лёгких побед подряд – это говорит о том, что остановить его будет сложно. Даже умение бороться не поможет Аспиналлу, до этого просто не дойдёт. Однако оба спортсмена предпочитают не затягивать и решать всё за первый раунд. Таким образом, наилучшими ставками будут победа Павловича и тотал меньше 1.5 раунда.