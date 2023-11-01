Махмуд Магомедов и Хабиб Нурмагомедов призвали не наказывать людей, штурмовавших аэропорт

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к правительству Дагестана с просьбой не наказывать людей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал репост этой записи к себе на страницу.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра — что и вы идёте навстречу и амнистию даёте.

Почему еврейские общины и сообщества республики молчат? Почему не выскажутся по поводу своей позиции, во всём мире христиане и евреи вместе с мусульманами высказываются против правительства Израиля и Запада. Почему у нас в Дагестане и в стране они молчат?», — говорится в посте.

Напомним, 29 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале с плакатами, чтобы встретить самолёт, прилетающий из Изралия. Собравшиеся прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу. Позже протестующие забросали силовиков различными предметами. В результате беспорядков пострадали более 20 человек.