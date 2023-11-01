Тейшейра: выступление Нганну заставило заткнуться боксёров, которые ничего не знают о боях

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразилец Гловер Тейшейра высказался по поводу выступления камерунца Фрэнсиса Нганну в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Выступление Нганну удивило меня, удивило мир и заставило заткнуться этих боксёров, которые ничего не знают о боях. Поскольку они зарабатывают много денег, они думают, что они крутые, что у бойца ММА не будет шансов. Бойцы ММА – гладиаторы нового поколения. Никто не тренируется так, как мы», — приводит слова Тейшейры Sherdog.com.

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, Нганну уступил раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.