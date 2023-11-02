Брендан Шауб заявил, что Фрэнсис Нганну нокаутирует Джона Джонса

Бывший боец UFC и ведущий популярных подкастов Брендан Шауб предположил, что Фрэнсис Нганну, который недавно дебютировал на боксёрском ринге против Тайсона Фьюри, смог бы одолеть действующего чемпиона UFC Джона Джонса, который является рекордсменом промоушена по количеству защит титулов.

«Фрэнсис Нганну — самый крутой человек на планете. Кто его победит, Джон Джонс? Я официально говорю следующее: я думал, что Джон Джонс выкурит Фрэнсиса после того, как увидел, что он делал против Сириля Гана. Наблюдая бой Фрэнсиса против Фьюри, я думал: «О, он бы победил Джона». Он победил бы Джона в ММА. Думаю, он нокаутирует его.

Я не осознавал, насколько он хорош. Я знал, что он хорош, но не понимал, что он настолько талантлив. Я знал, что он был спортивным фриком, но я не знал, что он был боксёром мирового класса, величайшим мастером всех времён. Как он это сделал? Это безумие.

В UFC облажались. Джон сорвался, Стипе [Миочич] ждёт Джона, и эти двое собираются завершить карьеру, это легендарный поединок. Сейчас будут Том Аспиналл и Сергей [Павлович]. Величайший тяжеловес не в UFC. Величайший тяжеловес в боксе и смешанных единоборствах. Кто победит Фрэнсиса?» — приводит слова Шауба MMAJunkie.