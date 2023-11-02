Нганну — о бое с Фьюри: в прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу своего боксёрского поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен — Тайсоном Фьюри, рефери — за то, что он допустил незаконный удар локтем, и судьями — за их карточки с оценками», — написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96). При этом камерунец отправил Фьюри в нокдаун.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.