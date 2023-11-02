Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик ответил Фьюри на планы работать по корпусу

Усик ответил Фьюри на планы работать по корпусу
Комментарии

Украинский боксёр Александр Усик, который может подраться с британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри, ответил на заявления, где Фьюри говорит, что собирается работать по корпусу. Отметим, что Фьюри ранее сделал такое заявление, основываясь на анализе поединка Усика против Даниэля Дюбуа.

«Если Фьюри реально в это верит, то мне такое только на руку. Иногда так бывает, что если ты не можешь победить по правилам, то начинаешь использовать всякие грязные штучки. Если вы пересматривали поединок, то заметили, что я нормально держал все удары по корпусу. Но Дюбуа целился ниже намеренно, причём не единожды. Тот удар действительно прошёлся ниже пояса. И да, я его прочувствовал. Я посмотрел на рефери. Он зафиксировал удар ниже пояса и сказал мне: «Не торопись. У тебя есть пять минут на восстановление». Не знаю, сколько времени я взял. Думаю, где-то минуту или полторы», — сказал Усик Probox TV.

Материалы по теме
Такому Фьюри нельзя выходить против Усика. Цыган был максимально беспомощен
Такому Фьюри нельзя выходить против Усика. Цыган был максимально беспомощен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android