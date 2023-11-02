Израильский ММА-боец Гозали подписал боеприпас для Хабиба, Махачева, Чимаева и Мухаммада

Израильский боец полусредней весовой категории смешанных единоборств Хаим Гозали, выступающий в промоушене Bellator, опубликовал фотографию ракет армии Израиля, на одной из которых было написано его послание к Хабибу Нурмагомедову, Белалу Мухаммаду, Исламу Махачеву и Хамзату Чимаеву.

«Это для вас. От Хаима Гозали, Израиль», — гласит надпись на боеприпасе.

Фото: Социальные сети Хаима Гозали

«От меня для крыс», — подписал публикацию Гозали в своих социальных сетях.

Напомним, что бойцы UFC, перечисленные израильтянином, не раз оказывали внимание и поддержку Палестине, в том числе и на последнем турнире UFC 294. Отметим, что Хамзат Чимаев даже просил у Рамзана Кадырова разрешения, чтобы отправиться на Ближний Восток для защиты Палестины.