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Сехудо осудил концепцию титула временного чемпиона UFC, говоря о бое Аспиналла и Павловича

Сехудо осудил концепцию титула временного чемпиона UFC, говоря о бое Аспиналла и Павловича
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что тяжеловесы Том Аспиналл и Сергей Павлович не заслуживают титула UFC, а также осудил концепцию понятия временного чемпиона UFC.

«Сергей и Аспиналл… Да, два этих парня на высоте, они в своём прайме и потенциально могут противостоять таким ребятам, как [Джон] Джонс или Стипе [Миочич]. Это увлекательно, но заслуживают ли они титул временного чемпиона в тяжёлой весовой категории? Нет, не заслуживают. Считаю, что UFC начинает немного размывать понятие чемпиона промоушена.

Думаю, скорее это бой за звание первого номера в списке претендентов на титул. Так это и стоит называть. Считаю, что UFC могут начать делать новые пояса серебряными», — сказал Сехудо в видео на своём Youtube-канале.

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