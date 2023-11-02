Сехудо осудил концепцию титула временного чемпиона UFC, говоря о бое Аспиналла и Павловича

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что тяжеловесы Том Аспиналл и Сергей Павлович не заслуживают титула UFC, а также осудил концепцию понятия временного чемпиона UFC.

«Сергей и Аспиналл… Да, два этих парня на высоте, они в своём прайме и потенциально могут противостоять таким ребятам, как [Джон] Джонс или Стипе [Миочич]. Это увлекательно, но заслуживают ли они титул временного чемпиона в тяжёлой весовой категории? Нет, не заслуживают. Считаю, что UFC начинает немного размывать понятие чемпиона промоушена.

Думаю, скорее это бой за звание первого номера в списке претендентов на титул. Так это и стоит называть. Считаю, что UFC могут начать делать новые пояса серебряными», — сказал Сехудо в видео на своём Youtube-канале.