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Красюк дал прогноз на потенциальный бой Усика с Уайлдером

Красюк дал прогноз на потенциальный бой Усика с Уайлдером
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Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, ответил на вопрос про потенциальный поединок своего клиента с американским боксёром Деонтеем Уайлдером.

«Усик побьёт Уайдера, потому что Уайлдер не боксёр. Он панчер. Он не знает, как боксировать в ринге. Возьмём его последний бой с Тайсоном Фьюри. Он не очень здорово боксировал, но при этом выбросил несколько хороших ударов. В этом его самое большое преимущество», — сказал Красюк на канале Seconds Out в YouTube.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:

Ранее Красюк назвал условие, при котором сторона Усика согласится на перенос поединка с британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

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