В Hardcore Fighting сделали заявление о задержанном бойце Кирилле Самбросе

Накануне стало известно, что боец промоушена Hardcore Fighting Кирилл Самброс был задержан в Москве на Шмитовском проезде. При себе у него был обнаружен свёрток с запрещённым веществом, из-за чего 25-летний боец был отправлен под стражу. В лиге дали официальный комментарий по поводу задержания своего бойца.

«Мы сожалеем о случаях, когда подобные пагубные вещи случаются с любыми молодыми ребятами, тем более нашими спортсменами. Лига Hardcore Fighting развивает спорт и в первую очередь здоровый образ жизни. В любом случае мы ждём полноценного расследования данного эпизода и просим аудиторию не делать краткосрочных выводов», — сказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым представители Hardcore Fighting.