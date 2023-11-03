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Биспинг заявил, что Аспиналл победит Павловича в первом раунде

Биспинг заявил, что Аспиналл победит Павловича в первом раунде
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Бывший британский боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг высказал мнение, что его соотечественник Том Аспиналл нокаутирует россиянина Сергея Павловича в первом раунде предстоящего боя за временный титул в тяжёлом весе.

«Я думаю, Аспиналл победит в первом раунде. Хотя мне нравится Сергей», — написал Биспинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Сергей встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. В декабре прошлого года Павлович отправил в нокаут австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке одолел поляка Марчина Тыбуру.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче:

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