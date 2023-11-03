Владимир Минеев и Иван Штырков проведут бой в игорной зоне «Красная Поляна»

18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA состоится чемпионский турнир по кикбоксингу. Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева и Ивана Штыркова. Поединок может стать главным событием 2023 года для фанатов единоборств.

Напомним, в последнем поединке Владимир одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо. Его оппонент Иван Штырков, напротив, уступил техническим нокаутом в своем крайнем поединке Константину Ерохину.

В соглавном поединке судьбу чемпионского пояса в весовой категории до 86 килограммов решат россиянин Ислам Муртазаев и бразилец Джонатан Оливейра. Схватка также пройдёт по правилам кикбоксинга.

Зрителей RED ARENA ждёт девять поединков, каждый из которых будет сопровождать известный ринг-анонсер Александр Загорский. Председатель Высшего Наблюдательного Совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков убеждён в значимости грядущего турнира и за рамками спорта:

«Уверен, что это яркое событие станет стимулом к объединению людей вокруг ценностей честной спортивной конкуренции и взаимопонимания, а также окажет положительное влияние на развитие сотрудничества между государствами – членами ШОС».

В свою очередь, организатор турнира Камил Гаджиев поделился прогнозом на предстоящий бой и призвал любителей спорта не оставлять без внимания бой Владимира и Ивана: «Нас ожидает самое яркое противостояние осени и, возможно, всего года. Дело в том, что в отечественной индустрии единоборств не так много спортсменов, способных привлечь внимание широкой аудитории своим имиджем и поступками. Более того, Владимир и Иван демонстрируют высочайший вровень бойцовского мастерства. Всё это делает их поединок одинаково интересным как для ценителей спорта, так и зрелищных шоу.

Уверен, что нас ждёт настоящий и бескомпромиссный триллер, как я и говорил ранее – запасаемся валидолом и ждём 18 ноября».