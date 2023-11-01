Кайрат Нурмаганбетов поделился ожиданиями от боя Минеева и Штыркова

Кайрат Нурмаганбетов поделился эмоциями от предстоящего поединка Ивана Штыркова и Владимира Минеева по правилам кикбоксинга.

«Буду рассуждать как фанат: с этой точки зрения бой Штыркова и Минеева очень интересный. Больше хотелось бы видеть этот бой по правилам ММА. Владимир — действующий чемпион лиги AMC FNG, а Иван — топовый спортсмен в этой весовой категории. С точки зрения фанатского спорта поединок по правилам ММА круче.

В ударке есть перевес на стороне Владимира, а в борьбе — на стороне Ивана. Я бы предпочёл именно такой поединок. Мне было бы интересно видеть такой бой. Но в целом интересно, когда два медийных бойца сталкиваются по кикбоксингу и развивают этот вид спорта.

Классно, что кикбоксинг развивается. Такие поединки дают этому виду спорта второе дыхание», — сказал Нурмаганбетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.