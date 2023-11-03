Названы предполагаемые гонорары Хабиба за время карьеры в UFC

В интернете появился файл, в котором присутствуют данные о доходах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за время выступления в промоушене. Если данные верны, то в момент присоединения к лиге базовой оклад россиянина составлял $ 14 тыс., а в 2018-м после выплаты бонусов и всех спонсорских отчислений его заработок достигал более $ 6,4 млн (при этом базовый оклад составлял $ 6 млн).

Согласно данным из файла, уровень базовой зарплаты Нурмагомедова вырос в 2017 году, когда за бой с Эдсоном Барбозой он получил $ 80 тыс. (до этого он, как правило, получал $ 14 тыс.). А резкое увеличение базового оклада произошло уже в следующем поединке. За противостояние с Элом Яквинтой Хабиб получил $ 500 тыс., не считая бонусов.

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