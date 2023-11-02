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Глава Дагестана Меликов ответил Хабибу после призыва не наказывать штурмовавших аэропорт

Глава Дагестана Меликов ответил Хабибу после призыва не наказывать штурмовавших аэропорт
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Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал призыв бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова простить людей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября. Меликов подчеркнул, что наказаны будут не все, а лишь те, кто действительно нарушил закон.

«Я глубоко уважаю Хабиба <...>, лично знаком с ним и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал. Всех наказывать что ли? Нет, конечно. <...> Всё-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <...> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», – приводит слова Меликова ТАСС.

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